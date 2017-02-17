Из-за погодных условий в порту Кавказ образовался затор

В порту Кавказ к утру 17 февраля из-за погодных условий скопилась очередь из грузовых фур. Количество грузовиков уже близится к тысяче.

У многих водителей пришли в негодность сотни килограммов груза, который не был доставлен вовремя. Водители ожидают отправления в Крым уже несколько дней.

«Что нам делать, водителям? Я стою пятый день, у меня ни копейки денег», — рассказывает один из перевозчиков.

Со стороны Крымского полуострова в очереди на переправу стоят около 270 грузовиков. В диспетчерской службе «Морская дирекция» сообщили, что работа паромной переправы уже несколько дней осуществляется по фактической погоде. Водителей легкового транспорта и дальнобойщиков просят учитывать этот факт. В настоящий момент через пролив курсируют лишь два парома, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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