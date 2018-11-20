Из-за пожара в доме в центре Краснодара встали трамваи

Возгорание произошло рядом с перекрестком Северной и Коммунаров. Из-за пожара не ходят трамваи № 2, 5, 8, 15, образовалась пробка.

«Пожарная техника стоит на трамвайных путях и перекрывает проезд общественному транспорту», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь КТТУ Олег Бодня.

Сотрудники МЧС работают на месте происшествия. Время ликвидации возгорания пока неизвестно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 ноября в 10:26 загорелась квартира в одноэтажном многоквартирном доме.

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