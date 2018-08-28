С 28 августа для движения закрыли одну из трех полос проезжей части на 206-м км автомобильной дороги А-147 с сохранением проезда в обе стороны по одной полосе.

На период проведения ремонта (ориентировочно до декабря 2018 года) работающие полосы движения будут сужены.

Для максимально быстрого завершения капремонта работы на объекте будут выполнять круглосуточно. Проведение ремонта обусловлено необходимостью обеспечения безопасности участников дорожного движения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Ведомство рекомендует автомобилистам учитывать эту информацию при выборе маршрута, следовать требованиям временных дорожных знаков, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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