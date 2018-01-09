Из-за ремонта Тургеневского моста в Краснодаре на выезде из города образовались пробки

Рабочие бригады заняли две полосы путепровода еще в выходные. В праздничные дни поток транспорта был значительно ниже, чем 9 января.

Дорожники просят автовладельцев искать пути объезда. Ремонт продлится до конца месяца. Рабочие заменят температурные швы, это позволит увеличить пропускную способность моста.

«Автомобилисты не будут приостанавливаться возле разрушенных температурных швов и фактически их не заметят. Скорость увеличится, пропускная способность — тоже», — заместитель директора департамента строительства Краснодара Борис Сухов.

Стоимость ремонта Тургеневского моста составит 19 млн рублей. Значительная часть суммы ушла на приобретение новых температурных швов. Деньги были выделены из бюджета Краснодара.

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