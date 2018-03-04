Из-за снегопада в Москве в Краснодар задерживаются авиарейсы

По состоянию на 11:30 4 марта задерживают пять рейсов.

По данным онлайн-табло аэропорта «Пашковский», на вылет из Краснодара отложили один самолет из Шереметьево и один из Внуково.

На прилет в Краснодар задержаны три рейса: по одному из Домодедово и Внуково, а также борт из Екатеринбурга.

Обрушившийся на Москву 4 марта снегопад может стать одним из самых мощных за последние 68 лет для этого дня. Синоптики уверяют, что снегопад прекратится утром 5 марта, сообщает РБК.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник