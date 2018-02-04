Из-за снегопада в Москве задержали авиарейсы в Краснодар и Сочи

В московских аэропортах 4 февраля из-за непогоды задержано и отменено почти 80 рейсов.

Снегопад, прошедший в столице 3 февраля, стал самым сильным в истории метеонаблюдений. За неполные сутки в Москве выпало больше половины месячной нормы осадков.

В Шереметьево задерживается 58 рейсов, во Внуково — 2, в Домодедово —3 и еще 15 отменены. «Аэрофлот» сообщил, что 4 февраля отменит 21 рейс в Шереметьево, пишет «Интерфакс».

По данным онлайн-табло Краснодарского аэропорта, в столице Кубани на прилет задержаны шесть рейсов из Москвы, на вылет — четыре. В Сочи задерживаются четыре рейса.

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