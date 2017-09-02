Из-за сошедшего селя МЧС попросило туристов временно не ездить в Приэльбрусье

Сейчас спасатели продолжают работы по ликвидации последствий схода паводка, который в ночь на 1 сентября разрушил семь участков дороги Прохладный — Азау.

«Сейчас в районе чрезвычайной ситуации ведутся работы по ликвидации последствий схода селевого потока. В связи с этим МЧС России просит воздержаться на этот период от поездок в Приэльбрусье в Баксанский район Кабардино-Балкарии», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что работы будут завершены в ближайшее время.

В ночь на 1 сентября в результате прорыва Верхнего Башкаринского озера мощный паводок сошел по ущелью Адыл-су и продолжил движение по Баксанскому ущелью, смыв семь участков дороги Прохладный-Азау, общей протяженностью 3,3 км. На отрезанной от транспортного сообщения территории Приэльбрусья находились 7 тыс. 750 жителей и отдыхающих, сообщает «Интерфакс».

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