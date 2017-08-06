Из-за выгорания силового кабеля без электричества остались 2,5 тыс. краснодарцев

Электроснабжение было полностью восстановлено в 14:00.

«Ориентировочно с 9:40 6 августа из-за выгорания силового кабеля произошло отключение одного из фидеров на подстанции «Тургеневская». В результате без электроэнергии остались около 2,5 тыс. человек, два объекта социальной сферы. Аварийно-ремонтные бригады филиала ОАО «НЭСК-Электросети» оперативно приступили к работам, место повреждения было найдено, повреждение — устранено. Уже с 14.00 электроснабжение было восстановлено, все потребители будут поэтапно запитаны», — сообщили ЕДДС.

Из-за отключения нескольких подстанций без электричества временно оказались жители улицы Атарбекова, Яна Полуяна, Герцена, Архитектора Петина и проспекта Константина Образцова.

В настоящее время энергетики завершили ремонтно-восстановительные работы для восстановления питания подстанций, попавших в зону отключения, и подачи электроэнергии потребителям. Работы на сетях велись под контролем сотрудников департамента городского хозяйства и ТЭК, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 августа из-за аварии на подстанции более 10 часов без света оставались жители микрорайона Фестивального.

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