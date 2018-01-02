Из-за взрыва газа в Сочи пострадали двое взрослых и пятилетний ребенок

Обстоятельства взрыва выясняются.

«В результате взрыва газовоздушной смеси газового баллона в частном домовладении на Новороссийском шоссе в Хостинском районе пострадали три человека, в том числе ребенок пяти лет», — собщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Ребенка доставили в городскую больницу № 9, взрослых — в больницу № 3. Их жизням ничто не угрожает, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о хлопке в частном доме поступило в 13:40 2 января.

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