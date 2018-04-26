Из-за хлопка бытового газа на Кубани пострадала 65-летняя пенсионерка

ЧП произошло утром 26 апреля в пятиэтажном доме на улице Гагарина в станице Каневской.

В одной из квартир раздался сильный хлопок, соседи вызвали спасателей. Пожарные расчеты прибыли на место через пять минут. Пламенем были охвачены 30 кв. м. Огонь быстро локализовали.

Несущие конструкции дома остались целы, никто не погиб. Пострадала 65-летняя хозяйка квартиры. Она доставлена в больницу, угрозы жизни пенсионерки нет. Правоохранители выясняют причины происшествия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о хлопке газа поступило в пожарно-спасательный гарнизон около 8:20.

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