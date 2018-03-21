Из-за холодной весны на Кубани задерживается нерест тарани и судака

Рыбоводы Щербиновского района это связывают с низкой температурой воды.

«В данный момент при таком похолодании температура воды опустилась. Поэтому нереста еще в этом году не было», — пояснил ведущий рыбовод Ейского нерестово-вырастного хозяйства Виктор Мамонтов.

В нерестовом хозяйстве круглосуточно следят за подходом рыбы к шлюзовым сооружениям и пропускают производителей в пресные водоемы. Но пока попадаются только единичные особи. Если в прошлом году к 20 марта было пропущено порядка 650 т готовой к нересту рыбы, то в этом — пока вдвое меньше.

Как рассчитывают рыбоводы, примерно через неделю вместе с потеплением на нерест будут подходить крупные косяки тарани и судака. Уровень воды в нерестилище сейчас соответствует норме, кормовой базы для взрослых особей и молоди достаточно.

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