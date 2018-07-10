Из-за засухи в Геленджике ввели график подачи воды

Об этом 10 июля заявил мэр курорта Виктор Хрестин.

«Хочу проинформировать всех жителей и гостей Геленджика, что ситуация складывается таким образом: имеющихся ресурсов для полноценного обеспечения водой города не хватает», — написал в своем микроблоге в Twitter глава Геленджика.

Он сообщил, что Троицкий групповой водовод подает максимальный объем воды, который позволяют сети. При этом Дивноморский водозабор работает не на полную мощность — из-за продолжительной засухи «встали» десять из 35 скважин, воды в них нет.

«До сих пор нам удавалось полноценно обеспечивать водой села Дивноморское и Кабардинку. Но на сегодня ситуация в городе не дает нам такой возможности», — добавил мэр.

Хрестин отметил, что принято решение ввести график подачи воды в Геленджике, Дивноморском и Кабардинке. Его обнародуют в ближайшее время.

«Это мера вынужденная. Я приношу извинения жителям и гостям курорта, но так будет честно и понятно для всех. Как только ситуация с погодой поменяется, улучшится и водоснабжение. Очень надеюсь на понимание», — резюмировал глава курорта.

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