Из заблокированного селем туннеля в Сочи спасатели вывели десять детей

В одном из противоселевых тоннелей около курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне после схода грязевого селя оказались заблокированы несколько автомобилей.

«На место схода селя выехали спасатели Краснополянского отряда «Кубань-СПАС». Оказалось, что грязевыми массами в противоселевом тоннеле оказались заблокированы несколько автомобилей. Спасатели вывели из тоннеля десять детей. На месте работает две единицы техники, а также тяжелая техника дорожных служб», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь Краснодарской аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Олег Ляхоцкий.

В тоннеле оказались заблокированы более 20 машин туристов. Взрослые — порядка 20 человек — остались в машинах. Из-за дождливой погоды сход селей может продолжиться, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 августа около Красной Поляны сошел грязевой сель. Потоком грязи накрыло припаркованный автомобиль. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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