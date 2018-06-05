Из зоопарка Калининграда на Кубань перевезут самца капибары по кличке Илон

Зоопарк Калининграда отправит в ближайшее время в другие города России молодых самцов жирафа и капибары.

«Первым в Краснодарский край 6 июня отправится самец капибары по кличке Илон, который уже повзрослел и стал конфликтовать со своим отцом. В новый зоопарк он полетит на самолете, пройдя карантинную подготовку», — сказала пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

В начале августа в Белгород отправится молодой жираф Сафари. На специальном автомобиле, предназначенном для перевозки крупных животных, он поедет в Балтийск, а потом на пароме до Санкт-Петербурга и снова автомобилем до места назначения. В Белгороде Сафари встретят две молодые самки.

Первый в истории Калининградского зоопарка детеныш капибары родился 8 сентября 2016 года. Детеныш жирафа появился на свет 14 ноября 2017 года, сообщает «Интерфакс».

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