Избиратели Нукуса заявили, что будут использовать кандидата от УзЛиДеП

Представитель кандидата в Президенты УзЛиДеП Шавката Мирзиёева в Республике Каракалпакстан Байрамбай Отемуратов встретился с избирателями Нукуса. Мероприятие состоялось во Дворце культуры Каракалпакского государственного университета имени Бердака, в котором приняли участие областной актив, депутаты, широкая общественность и представители СМИ.Он сообщил, что выдвинуты цели и задачи, направленные на создание надлежащих условий для их реализации.

Действительно, в нашей стране прославляется ценность человека, и народ служит народу, а не государственным органам.Немалые результаты достигаются и в защите интересов предпринимателей и фермеров, которые составляют основной электорат УзЛиДеП. Развитие предпринимательства, которое считается основным драйвером экономики, находится под постоянным вниманием, и дальнейшее развитие сектора планируется в соответствии с предвыборной программой.

Выступавшие на встрече также признали, что живительная идея, приоритетные цели и задачи, определенные в предвыборной программе кандидата, служат интересам народа. В свою очередь, всем было предложено проголосовать за достойного кандидата Шавката Мирзиёева, который мобилизует все свои силы для строительства Нового Узбекистана.