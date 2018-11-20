Избирком Краснодарского края отметил 24 года со дня создания

Также 20 ноября 1994 года в регионе впервые выбрали депутатов Законодательного собрания. Краевая избирательная комиссия существует на год меньше, чем российский ЦИК.

Сейчас на Кубани организацией голосований самого разного уровня занимаются больше 32 тыс. специалистов, но праздновали не только они.

«Праздник этот задумывался не только как профессиональный для тех, кто организует выборы, — членов избирательной комиссии и работников аппарата, но и для тех, кто помогает нам в организации выборов, тех, кто избирается и тех, кто избирает. Мы рассчитываем, что это праздник для всех 4 млн кубанских избирателей», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Подсчет голосов — непростое и ответственное дело, а 2018 год для избиркома стал особенно насыщенным. Мартовские выборы президента прошли в регионе без серьезных нарушений. Успешно провели и другие кампании — в этом году кубанцы голосовали также за депутатов местных советов и глав поселений. Лучших сотрудников территориальных и участковых комиссий от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева наградил его заместитель Алексей Копайгородский.

«Вы все — одна большая сплоченная команда, которая помогает решать самые щепетильные и сложные вопросы. Каждый из вас — хранитель особых секретов и традиций, которые передают не просто где-то на бумаге. Все то, чем вы занимаетесь, — это очень щепетильный процесс, который помогает добиваться стабильности на территории всей Кубани», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Также 20 ноября 16 команд кадрового резерва крайизбиркома на форуме молодых организаторов выборов обсудили перспективы системы голосования.

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