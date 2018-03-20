Избирком Краснодарского края подвел итоги выборов президента РФ в регионе

С огромным отрывом от других кандидатов победу одержал Владимир Путин. За него на Кубани проголосовал 81% избирателей.

Явка была высокая как никогда. Это еще раз на итоговом заседании Крайизбиркома отметил его председатель Алексей Черненко. Выборы прошли спокойно, явных нарушений не было. Все члены избирательной комиссии с правом решающего голоса поставили свои подписи под протоколом. Теперь эти, уже официальные, данные будут переданы ЦИК России.

Алексей Черненко также уже представил итоговый протокол выборов губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.

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