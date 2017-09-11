Избирком Кубани не увидел оснований для отмены результатов выборов ни на одном из участков

Избирательная комиссия Краснодарского края в ходе дня голосования на выборах регионального Законодательного собрания получила на порядок меньше жалоб, чем на прошлогодних выборах в Госдуму РФ.

Об этом журналистам рассказал председатель крайизбиркома Алексей Черненко.

«Количество поступивших жалоб и заявлений поступило на порядок меньше, чем на прошлогодних выборах в Государственную думу РФ — всего девять. Все жалобы и заявления мы рассмотрим, вынесем решение, но предпосылок для аннулирования результатов голосования по каким-либо участкам я не вижу», — сказал он.

Черненко отметил, что в ходе прошедших выборов не зафиксировано ни одного случая удаления или отстранения членов участковых избирательных комиссий или наблюдателей.

По данным крайизбиркома, за голосованием следили более 4 тыс. наблюдателей. Накануне единого дня голосования 32 тыс. человек в Краснодарском крае подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения, из них 144 человека оформили заявление со спецмаркой в последние дни перед выборами.

«На 19:30 из 32 тыс. подавших заявления проголосовали более 22 тыс. человек», — цитирует Черненко «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о нарушении на одном избирательном участке в Краснодаре не подтвердилось. По словам эксперта Александра Топалова, избирательные кампании в этом году прошли интересно и без скандалов, а единичные жалобы на избирком возникают из-за недопонимания.

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