Избитые в Белореченской колонии осужденные потребовали от ФСИН 13 млн рублей

Иск о компенсации морального вреда подали четверо пострадавших, а также мать парня, который скончался от побоев.

За смерть сына женщина просит государство выплатить 5 млн рублей. Пострадавшие осужденные заявили в иске по 2 млн рублей компенсации. Еще один пострадавший не имеет паспорта — у него не подтверждено гражданство РФ, и он не смог выписать доверенность на адвоката.

«Суммы взяты из практики Европейского суда по правам человек. В России нет логики в назначении подобного рода компенсаций», — объяснил представляющий истцов адвокат Андрей Сабинин.

Он добавил, что действующее гражданское законодательство не устанавливает размер компенсаций морального вреда. Это остается на усмотрение суда, который должен принять во внимание степень вины нарушителя, степень и характер физических и нравственных страданий лиц, которым был причинен вред.

Иск о компенсации морального вреда рассмотрит Белореченский районный суд, сообщает «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Белореченской воспитательной колонии 25 ноября 2015 года от черепно-мозговой травмы погиб 16-летний осужденный. Выяснилось, что сотрудники колонии применили к заключенным физическую силу и специальные средства. В итоге семеро осужденных получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Суд 12 мая вынес приговор в отношении бывших сотрудников Белореченской воспитательной колонии, обвиняемых в избиении подростков.

Семерым экс-сотрудникам Белореченской колонии, избившим подростков, смягчили приговор.

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