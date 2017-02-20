Избитый в Краснодаре водитель иномарки сообщил подробности нападения

В Краснодаре на перекрестке улиц Северной и Тургенева 18 февраля водитель Volkswagen врезался в столб. Как выяснилось, он спасался от нападения.

На записи с камеры наблюдения видно, как несколько человек выходят из белой Lada Priora и окружают стоящую на светофоре иномарку. Они пытаются открыть водительскую дверь и несколько раз бьют сидящего за рулем человека.

«Был страйкбольный пистолет, имитация настоящего. Безобидный. И я его положил на ногу, не угрожая им, не доставая, не тыкая в лицо. Просто положил на ногу, думая, что они увидят его, и я смогу дальше уехать. После первого удара я услышал, что он говорит: «Ах, у тебя еще и ствол!». Ну и открыли уже дверь и начали. Двое-трое меня били. Один выхватил у меня пистолет и этим же пистолетом нанес мне удары в височную область», — рассказал пострадавший Евгений.

В какой-то момент черный автомобиль сорвался с места и свернул на Тургенева. Причем видно, что один из обидчиков буквально повис на руле. И неуправляемая иномарка врезалась в столб.

По словам пострадавшего, конфликт случился из-за того, что он подрезал отечественную легковушку. При этом принес извинения, поморгав аварийкой. Но оппонента это не удовлетворило. Как результат — рваные раны на голове у Евгения и тяжелый перелом руки у его пассажирки. А вот агрессивные нападавшие из Lada Priora скрылись.

«Уже вечером 19 февраля разыскиваемый отечественный автомобиль был задержан на временном посту ДПС в районе хутора Ленина. За рулем находилась 26-летняя уроженка Павловского района, в салоне также находилась ее подруга, 19-летняя краснодарка. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сказал руководитель пресс-группы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства конфликта и разыскивает всех, кто участвовал в избиении. Сделать это будет несложно — весь инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Записи сейчас изучают правоохранители.

Благодаря комплексу «Безопасный город» в прошлом году на Кубани раскрыли более 100 преступлений и составили 11 тыс. административных протоколов, не считая нарушений ПДД, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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