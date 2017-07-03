Избившего в Новороссийске медсестру обязали выплатить штраф

С мужчины намерены взыскать и компенсацию морального и материального вреда.

Медсестра бригады скорой помощи попросила Краснодарскую краевую общественную организацию медицинских работников оказать ей юридическую поддержку.

Организация добилась для нарушителя высшей меры отвественности за это преступлениею. Он должен выплатить штраф в 40 тыс. рублей.

Позже юристы подали исковое заявление о взыскании с мужчины компенсации морального и материального вреда, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в марте пациент напал на медсестру в машине скорой помощи. Женщина получила несколько сильных ударов по голове, уже в больнице у нее диагностировали сотрясение мозга.

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