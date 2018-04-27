Избивший школьников краснодарец остался на свободе

В Краснодаре 27 апреля мировой судья вынес приговор 34-летнему мужчине, который обвинялся в избиении двух мальчиков на детской площадке на Гидрострое.

«Его приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы. В течение этого периода мужчина не имеет права покидать пределы города и должен отмечаться у инспектора ФСИН», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» мать одного из потерпевших мальчиков Ольга Магеррамова.

Обвинение настаивало на наказании в виде двух лет реального лишения свободы. В своем последнем слове мужчина извинился перед потерпевшими.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в социальных сетях в октябре 2017 года появилась видеозапись с камеры наблюдения, установленной на одной из детских площадок. На записи видно, как взрослый мужчина бьет ребенка. Личность ударившего ребенка на детской площадке установили. Им оказался 34-летний местный житель.

После появившихся в СМИ публикаций руководитель краевого следственного управления Вадим Бугаенко поручил провести процессуальную проверку и дать правовую оценку действиям мужчины. Дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Возбудили уголовное дело. Выяснилось, что 1 октября 2017 года между детьми на площадке на улице Гидростроителей произошел конфликт, в результате которого девятилетний мальчик несколько раз ударил другого по голове. Тот рассказал о произошедшем своему отчиму, после чего оба вернулись на площадку, где находились дети. Мужчина ударил обидчика пасынка по лицу, повалив ребенка на землю, после чего нанес еще один удар. Мальчик получил ушибы нижней губы и носа, у него образовались гематомы на теле. Мужчина также ударил второго ребенка на площадке. Тот также находился на детской площадке и получил удар в область лица от мужчины.

Заседание суда прошло 30 января на судебном участке № 35 Карасунского округа. Обвиняемый подал ходатайство о возвращении на дорасследование дела, но суд его отклонил.

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