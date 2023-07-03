Избран новый председатель ассоциации «Япония-Узбекистан»

Сообщается, что представители посольства Узбекистана в Токио приняли участие в общем собрании членов ассоциации «Япония-Узбекистан» в целях дальнейшего усиления роли народной дипломатии в развития дружеских отношений между двумя странами.Корреспондент АА “Дунё”.

В ходе мероприятия было объявлено, что Сима Нобухико, который был председателем Ассоциации с момента ее основания, покидает эту должность в связи с здоровья и старости, а новым руководителем ассоциации, исполняющим обязанности заместителя председателя, было объявлено об избрании бывшего посла Японии в Узбекистане Като Фумихико.

По этому случаю, в соответствии с нашими национальными ценностями, Симе Нобухико были вручены узбекская шапка и узбекская шапка, так как была выражена искренняя благодарность за ее многолетний вклад в развитие отношений между двумя страны.

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