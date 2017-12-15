Избранный глава Динского района торжественно вступил в должность

Сергей Пономарев пообещал поднять муниципалитет на высокий уровень. Гостями и участниками заседания стали депутаты ЗСК, руководители правоохранительных органов, представители духовенства, общественных и ветеранских организаций.

От лица главы края напутствие руководителю зачитал вице-губернатор Сергей Болдин.

«Вы сможете сплотить вокруг себя единомышленников, умеющих работать на перспективу. Любые самые сложные задачи будут вам по плечу. Желаю вам успехов во всех начинаниях на благо Динского района и Кубани», — сказал Болдин.

Сергей Пономарев два месяца исполнял обязанности главы района. За это время был отреставрирован Комсомольский парк станицы Динской, несколько придомовых территорий. Много работы еще впереди. Следующий этап — строительство средней школы в поселке Южном. Не останутся без внимания и детские сады. Бурное развитие ожидает также аграрный комплекс района.

«Выделения земельных участков, где будут строиться и логистические центры, и заводы, и перерабатывающие предприятия, — это наша перспектива», — сказал глава Динского района Сергей Пономарев.

На должность главы Пономарев был избран 13 декабря на сессии местного совета. За него отдали голоса 20 депутатов из 24.

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