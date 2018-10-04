Издательский дом «Аргументы и Факты» отмечает свой юбилей

Эта дата совпала с 25-летием регионального приложения «АиФ-Юг». Сейчас газету выписывают, покупают и читают 1,5 млн человек по всей стране.

Только на Кубани еженедельно выходит около 50 тыс. экземпляров. Каждый выпуск — это проверенные факты и железные аргументы. Те, кто стоял у истоков краевого приложения, вспоминают: все начиналось с маленькой юнкоровской газеты при факультете журналистики КубГУ.

«Мы могли все писать в эту газету. Мы прекрасно знали, что «Аргументы и Факты» — это федеральная газета, что это самое многотиражное издание. Конечно, мы себя чувствовали звездами, когда наши материалы попадали на страницы «АиФ-Юг». 25 лет — это много или мало? 25 лет — это путь, который я прошла вместе с «АиФ-Юг»», — сказала главный редактор «АиФ-Юг» Фатима Шеуджен.

«»Аргументы» любят прежде всего за то, что они не размениваются доверием людей, за то, что они проверяют факты, очень взвешенно относятся к слову — к своему слову, к своей марке. Благодаря этому ядро читателей, аудитории, которая газеты выписывает, покупает за свои деньги, сохраняется, не уменьшается», — считает руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

Поздравили с двойным праздником газету и коллеги из других регионов, а также преданные читатели. Сотрудников издания наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от главы Кубани.

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