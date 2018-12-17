«Ижавиа» временно отменила некоторые рейсы через Самару в Краснодар и Сочи

Как объяснил гендиректор компании Александр Синельников, причина отмены — настройка системы связи транзитных маршрутов.

По данным онлайн-табло, 17 декабря отменили транзитный рейс Новосибирск — Самара — Краснодар, а также рейс Краснодар — Ижевск. Не состоятся полеты 18 декабря из Самары в Сочи и Симферополь. А 19 декабря не будет рейса из Самары в Краснодар.

«Это мы настраиваем систему. К сожалению, все сразу не получается — там множественные проблемы, с которыми мы разбираемся», — сказал гендиректор «Ижавиа».

Синельников также отметил, что проблемы с отменами возникают только на транзитной схеме полетов на 13 городов России. По его словам, все остальное расписание выполняется регулярно.

Гендиректор не смог ответить, скольких пассажиров затронула отмена рейсов и когда настройка системы завершится.

«Ижавиа» приступила к выполнению рейсов по узловому принципу построения маршрутной сети с 28 ноября. Компания начала совершать транзитные рейсы, соединяя Ижевск, Краснодар, Сочи, Самару, Екатеринбург, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Симферополь, Сургут, Челябинск и Тюмень. Все перелеты осуществляются через Самару. В качестве базового аэропорта выступает Ижевск, сообщает ТАСС.

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