Изменение сознания и мировоззрения нашего народа – наше самое большое достижение – Президент.

“То, что изменилось сознание и мировоззрение наших людей, что в их сердцах появилась уверенность в себе и в завтрашнем дне, является нашим величайшим достижением.

Он смог изменить себя. народ, без сомнения, могут изменить свою жизнь и социальную среду, они обязательно добьются своих целей. Для меня большое счастье и большая честь начать путь.

Великая цель, ставшая смыслом моей жизни – неустанно трудиться вместе с вами и всем нашим народом на пути построения нового Узбекистана, фундамента Третьего Возрождения. Я готов мобилизовать всю свою энергию, знания и потенциал.

Что У меня такие дорогие близкие, как вы, наши молитвенные отцы и матери, благородные братья, добрые сестры, целеустремленные молодые люди на одной линии со мной придают мне неиссякаемую энергию, дух и вдохновение.

Уверена, что вместе мы обязательно построим Новый Узбекистан – общество и народолюбивое государство, где человеческое достоинство стоит на первом месте!

Пусть наш народ, объединивший всех нас на пути к таким великим целям, всегда будет в безопасности!

Да поможет нам Творец во всех наших добрых делах!

Да здравствует Узбекистан! Да здравствует народ Узбекистана!», – сказал в завершение своего выступления Президент Шавкат Мирзиёев.