Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Израильские силы и палестинские вооруженные группировки в секторе Газа договорились об «одновременном и взаимном» прекращении огня при поддержке международных миротворческих сил, сообщает AlJazeera.

Причиной обострения конфликта, начавшегося сутки назад, стала гибель Хадер Аднан, активист, связанный с группой «Палестинский исламский джихад», скончался в израильской тюрьме после 87-дневной голодовки. По данным израильских властей, Аднан, находящийся в предварительном заключении, провел в тюрьме более двух десятилетий и объявил голодовку в знак протеста против задержания.

Во вторник его нашли без сознания. в камеру и доставлен в больницу, где позже адвокат Аднана Джамиль аль-Хатиб и врач из правозащитной группы, встречавшиеся с ним недавно, обвинили израильское правительство в том, что оно не оказывает ему медицинской помощи.

Смерть палестинского заключенного вызвала протесты в секторе Газа. The Times of Israel сообщает, что из анклава по территории Израиля было выпущено 104 ракеты, а система ПВО сбила 24 ракеты, направленные в населенные пункты.