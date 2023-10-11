Израиль объявил число иностранцев, погибших в ходе конфликта

По данным израильских медицинских служб, с начала атаки ХАМАС на юг Израиля погибло более 900 человек, включая ситуацию с заложниками между боевиками ХАМАС и израильскими силами в Беере. После столкновений было обнаружено более 100 тел.

Десятки иностранцев были убиты. Некоторые иностранцы имеют двойное израильское гражданство. На данный момент известны сведения об убитых и захваченных в плен иностранных гражданах в регионе:

Таиланд: 12 погибших, 11 заложников.

США: 11 погибших, остальные пропали без вести.

Непал: 10 погибших.

Аргентина: 7 погибших, 15 пропавших без вести.

Украина: 2 погибших.

Франция: 2 погибших, 14 пропавших без вести.

Россия: 1 погибший, 4 пропавших без вести.

Великобритания: 1 погибший, 1 пропавший без вести.

Канада: 1 погибший, 3 пропавших без вести.

Камбоджа: 1 погиб.

Германия: несколько заложников.

Бразилия: 3 пропали без вести.

Чили: 2 пропали без вести.

Италия: 2 пропали без вести.

Парагвай: 2 пропали без вести.

Перу: 2 человека пропали без вести.

Танзания: 2 человека пропали без вести.

Мексика: 2 человека взяты в заложники.

Колумбия: 2 заложника.

Филиппины: 1 заложник, 6 пропали без вести.

Панама: 1 пропал без вести.

Ирландия: пропал без вести 1 человек.