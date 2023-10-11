Израиль объявил число иностранцев, погибших в ходе конфликта

По данным израильских медицинских служб, с начала атаки ХАМАС на юг Израиля погибло более 900 человек, включая ситуацию с заложниками между боевиками ХАМАС и израильскими силами в Беере. После столкновений было обнаружено более 100 тел.
Десятки иностранцев были убиты. Некоторые иностранцы имеют двойное израильское гражданство. На данный момент известны сведения об убитых и захваченных в плен иностранных гражданах в регионе:
Таиланд: 12 погибших, 11 заложников.
США: 11 погибших, остальные пропали без вести.
Непал: 10 погибших.
Аргентина: 7 погибших, 15 пропавших без вести.
Украина: 2 погибших.
Франция: 2 погибших, 14 пропавших без вести.
Россия: 1 погибший, 4 пропавших без вести.
Великобритания: 1 погибший, 1 пропавший без вести.
Канада: 1 погибший, 3 пропавших без вести.
Камбоджа: 1 погиб.
Германия: несколько заложников.
Бразилия: 3 пропали без вести.
Чили: 2 пропали без вести.
Италия: 2 пропали без вести.
Парагвай: 2 пропали без вести.
Перу: 2 человека пропали без вести.
Танзания: 2 человека пропали без вести.
Мексика: 2 человека взяты в заложники.
Колумбия: 2 заложника.
Филиппины: 1 заложник, 6 пропали без вести.
Панама: 1 пропал без вести.
Ирландия: пропал без вести 1 человек.