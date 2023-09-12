Израиль хочет закупать пшеницу у Узбекистана и Азербайджана из-за войны на Украине

Недавно Израиль подписал соглашения об импорте пшеницы из Азербайджана и Узбекистана. Страна импортирует около 90 процентов потребляемой ею пшеницы, поэтому перебои в поставках из-за масштабной агрессии России против Украины угрожают продовольственной безопасности.

Сайт Мако сообщает, что соглашения предусматривают выращивание Израилем пшеницы в эти две страны в обмен на сельскохозяйственную технику.

Министр сельского хозяйства Израиля Ави Дихтер приветствовал подписание этого соглашения и заявил, что многие страны выразили заинтересованность в подобных соглашениях с Израилем, поэтому его ведомство будет обеспечивать продовольственную безопасность страны. источники.