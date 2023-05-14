Израильская и палестинская группировки прекратили огонь

Группа заявила, что Каир -опосредованные переговоры увенчались успехом. Израильские официальные лица никак это не комментируют.

Израильская и палестинская группировки согласились на прекращение огня при посредничестве Египта. Прекращение огня было объявлено в субботу с 22:00 по местному времени. Это подтвердили власти Египта и источник AFP в Палестине, близкий к переговорам.

Активное противостояние продолжается уже пятый день. Палестинская группировка «Исламский джихад» наносит ракетные удары по израильским территориям, израильская армия наносит удары по предполагаемым позициям боевиков, ракетным установкам и домам лидеров организации.

Десятки человек, в том числе мирные жители ,как в секторе Газа так и в Израиле .есть пострадавшие среди них. После убийства нескольких лидеров «Исламского джихада» представители группировки заявили о невозможности достижения мира.