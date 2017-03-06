style=»width: 100%;»> Израильские баклажаны не прошли ветеринарный контроль в Новороссийске

При досмотре партии израильских баклажанов в порту Новороссийска были обнаружены вредители — живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса. Их наличие и жизнеспособность подтвердили специалисты ветеринарной лаборатории.

Поэтому 6,5 тонн продукции запретили ввозить на территорию России, чтобы не допустить распространение карантинного объекта, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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