Израильские баклажаны не прошли ветеринарный контроль в Новороссийске

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style=»width: 100%;»>7e55df7745d32b90b003d143934a590f Израильские баклажаны не прошли ветеринарный контроль в НовороссийскеИзраильские баклажаны не прошли ветеринарный контроль в Новороссийске

При досмотре партии израильских баклажанов в порту Новороссийска были обнаружены вредители — живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса. Их наличие и жизнеспособность подтвердили специалисты ветеринарной лаборатории.

Поэтому 6,5 тонн продукции запретили ввозить на территорию России, чтобы не допустить распространение карантинного объекта, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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