The Израильские военные арестовали пятерых рыбаков у берегов блокадного палестинского анклава в секторе Газа.

По сообщению информационного агентства WAFA, утром в среду, 14 июня, ВМС Израиля захватили группу палестинских катеров.

По данным агентства, израильтяне регулярно препятствуют рыбной ловле у палестинского побережья.

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Сектор Газа, где проживает почти два миллиона человек, находится под землей, морем и воздухом. блокада со стороны Израиля с 2006 года.

По данным министерства сельского хозяйства Палестины, рыболовство 4000 является одним из основных источников дохода для жителей Газы, где живут рыбаки.