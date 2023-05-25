Израилю не разрешают бомбить Иран с территории Азербайджана

Азербайджан не вмешивается в конфликты других стран, поэтому не позволяет Израилю атаковать Иран со своей территории. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в интервью израильским СМИ, передает 9 канал Израиля.

“К сожалению, наши отношения с Ираном находятся на очень низком уровне. уровне”, – сказал Рзаев. “Как светское государство мы категорически против внедрения религиозного фанатизма в международные отношения”. Замминистра также отметил, что Азербайджан активно участвовал в восстановлении отношений между Турцией и Израилем. «Обе страны — наши старые друзья», — сказал Рзаев. “А когда между нашими друзьями возникали разногласия, мы делали все, чтобы они нашли общий язык.”