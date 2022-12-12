Известный американский инвестор предсказал крах большинства криптовалют. Какое у них будущее?

В мире отношение к таким активам кардинально разное.

Миру криптовалют напророчили крах. Один из самых знаменитых в мире инвесторов Джим Роджерс считает, что большая часть существующих сейчас криптовалют в конечном счете исчезнет и обесценится.

«Я всё еще скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля», — цитирует его агентство «РИА Новости».

По словам Роджерса, выпущенные государствами криптовалюты будут жизнеспособными, причем государства будут стремиться установить контроль над обращением криптовалют.

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Джим Роджерс — американский инвестор, путешественник, писатель. Он начал свою карьеру инвестора вместе с Джорджем Соросом, вместе они основали хедж-фонд Quantum. За 10 лет совместной работы он ни разу не терпел убытков.

Впрочем, есть и другие, крайне противоположные мнения.

«Я действительно думаю, что в будущем криптовалюта сыграет свою роль, не говоря уже о какой-либо крупной конкретной криптовалюте как средстве обеспечения того, чтобы денежная система не была полностью коррумпирована. По сути, она обеспечивает конкуренцию фиатной системе», — отметил известный предприниматель Илон Маск.

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Криптовалюта – это любой вид валюты в цифровой или виртуальной форме; для защиты транзакций в криптовалюте используется шифрование (криптография). Согласно статистике сайта CoinMarketCap, в 2022 году существует более пятнадцати тысяч криптовалют. Наиболее популярной криптовалютой считается Bitcoin, однако он далеко не единственный в своем роде, хотя и самый первый.

Капитализация криптовалют по данным на сентябрь 2022 года оценивается в 1 трлн долларов. Причем, эта цифра всего полтора года назад была чуть ли не в 2-3 раза больше. Причина — в сильном спаде рынка, а также падении стоимости ряда криптовалют, в том числе и биткоина.

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Исследования показали, что количество «забытых» криптовалют в этом году более чем вдвое больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Так, в 2018 году в общей сложности 136 токенов («заменителя ценных бумаг» в цифровом мире) прекратили активность, в 2019 году — 766, в 2020 году — 1,5 тысяч, а в 2021 — уже 3,7 тысяч. В 2022 году число таких неактивных и исчезающих активов — в разы больше.

Криптовалюта — это по сути платежная система, при проверке транзакций в которой не участвуют банки. Именно поэтому к такой системе у государств возникают вопросы.

Например, в США недавно заявили, что криптовалюты могут угрожать национальной безопасности страны, так как регулярно используются в преступной деятельности. В комиссии по торговле товарными фьючерсами заявили, что в США следует усилить регулирование цифровых активов.

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В России отношение к крипте пока настороженное. Сейчас по российскому законодательству, покупать криптовалюту на зарубежных рынках ни физическим, ни юридическим лицам не запрещено, запрещен ее выпуск на отечественных площадках и использование как средства платежа внутри РФ. Однако в Госдуме пообещали, что криптовалюта как легальный продукт появится в России в 2023 году, однако её нельзя будет использовать как платежное средство для расчетов внутри страны.

«Я могу всех заверить, что крипта как легальный продукт у нас в следующем году точно появится, законодательство точно будет, я надеюсь, что депутаты поддержат, надо чтобы депутаты проголосовали, потом президент подписал», — отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Кстати, Центробанк ранее официально выступил с предложением запретить выпуск, оборот и майнинг криптовалют. Регулятор заявил, что видит в них угрозу финансовой стабильности и экономике России, вред экологии и электроснабжению. Но инициативу ЦБ никто не поддержал.

В мире отношение к криптовалютам кардинально разное. Например, Китай в сентябре 2021 года полностью запретил криптовалюты — иностранные биржи не могут предоставлять услуги по покупке крипты на территории страны, работа майнеров тоже под запретом.

Сальвадор в июне 2021 года первым в мире признал биткоин официальным платежным средством. Жители страны могут расплачиваться криптовалютой, например, за чашку кофе или за какую-либо услугу. Также биткоинами можно оплачивать налоги и погасить ипотеку. Правда, с этим связаны и риски — например, Сальвадор из-за падения рынка потерял часть средств, вложенных государством в крипту и теперь находится в списке стран, близких к дефолту.

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В Панаме внесли на рассмотрение законопроект о признании биткоина официальной валютой. Процессы легализации запущены в Бразилии, Аргентине, Уругвае. Власти этих стран считают, что признание биткоина поможет создать рабочие места и привлечь инвестиции.

В Швеции использование криптовалюты разрешено властями, при этом ее покупка рассматривается как операции с активами, соблюдаются нормы антиотмывочного законодательства.

С криптовалютой даже связанны санкции. Так, в октябре этого года ЕС запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами на своей территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках.

Тем временем стало известно, что к запуску готовы фермы по искусственному взращиванию младенцев. Компания EctoLife представила концепт первой в мире установки, которая сможет «высиживать» до 30 тысяч младенцев в год, при этом будущие родители с помощью специального мобильного приложения смогут в любой момент зайти и оценить состояние своего ребёнка.