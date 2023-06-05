Известный исламовед призвал Алжир и Марокко к диалогу

“Мы чувствуем боль из-за разногласий между Алжиром и Марокко”, – написал в Twitter шейх Али Мухиддин Карадоги, генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских ученых, юрист, ученый, врач. “Этот заговор призван уничтожить то, что осталось от могущества ислама и арабского народа”, – призывали игнорировать голоса.

“Нет необходимости в обострении. Мы за диалог и против разделение», — добавил Карадогии.

Алжиро-марокканские отношения были натянутыми на протяжении десятилетий из-за спорного региона Западной Сахары между Рабатом и поддерживаемым Алжиром Фронтом ПОЛИСАРИО». было отклонено марокканским правительством.