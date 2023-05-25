Йенс Столтенберг: Украина не может вступить в НАТО во время войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не будет рассматриваться во время конфликта.

«Вступление Украины в НАТО во время войны невозможно», — заявил он американскому аналитическому центру German. Фонд Маршалла в Брюсселе. выступил на форуме, организованном всеми, кто понимает, что вступление в НАТО не входит в нашу повестку дня, когда война закончится.

Он отметил, что война сблизила Украину с НАТО: «Мы, когда начнем подготовку пилоты, они будут использовать больше натовской техники, конечно нас это сблизит. Это важно, когда речь идет об управлении различными системами. В этом контексте саммит в Вильнюсе имеет большое значение. Украина переходит от советской системы к системе НАТО. Для этого должна быть принята многолетняя программа.”