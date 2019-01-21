Житель Анапы сделал жилье для бездомной кошки

Однокомнатное жилье для бездомной Мурки местный житель выстрогал из пенька.

«Красивую подстилку сделали, даже занавеска висит», — сказала председатель ТОС № 27 Анапы Наталья Ключникова.

Кошка живет рядом со сквером. После того, как зону отдыха благоустроили по федеральной программе, каждый день она собирает много юных анапчан. Поэтому вниманием кошка не обделена.

Домики для бездомных котов — идея не новая. В Одессе такие типовые жилища пытались популяризировать местные волонтеры. На улицах белорусского Кобрина, где зимой случаются морозы, в прошлом году появился свой вариант, изнутри утепленный пенопластом.