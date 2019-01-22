Житель Апшеронского района украл деньги у 90-летней родственницы 

Завершено расследование уголовного дела о краже 70 тыс. рублей.

По версии следствия, 37-летний местный житель похитил из дома своей пожилой родственницы деньги. При проверке установили причастность задержанного еще к одному аналогичному инциденту. Ранее мужчина украл у пенсионерки около 1,5 тыс. рублей.

Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

На период предварительного следствия задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.