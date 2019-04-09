Житель Кубани представился полицейским и попросил мужчину купить конфеты и коньяк

Также мошенник договорился с жителем Чувашской Республики о ремонте местного отдела ГИБДД.

По данным правоохранителей, неизвестный связался по телефону с жителем Чебоксар, который разместил в интернете объявление об услугах в сфере монтажных работ. Звонивший представился полицейским и предложил сделать ремонт здания ГИБДД. Также он попросил мужчину положить ему на счет мобильного телефона 5 тыс. рублей и купить коньяк и конфеты для коллег, а затем привезти это в дежурную часть.

Житель Чувашии понял, что разговаривает с мошенником и рассказал об этом полицейским. Во время служебной командировки звонивший был задержан. Им оказался 61-летний житель Краснодарского края. Его доставили в ОМВД по Чебоксарам.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.