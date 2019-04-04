Житель Новороссийска обманом получил 500 тыс. рублей на развитие бизнеса

Мужчине предъявили обвинение в совершении мошенничества.

Учредитель и директор общества с ограниченной ответственностью для участия в программе субсидирования малого и среднего предпринимательства предоставил в администрацию подложные документы. На развитие фирмы злоумышленнику выделили более 500 тыс. рублей, которые он потратил на личные нужды. В отношении 60-летнего местного жителя возбудили уголовное дело, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МДВ России по Краснодарскому краю.

Полицейские установили, что указанные в бизнес-плане и договорах сведения о предпринимательской деятельности по выполнению столярных работ и производству деревянных строительных конструкций не соответствуют действительности. Злоумышленника задержали.

Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.