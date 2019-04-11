Жители Краснодара присоединились к всероссийской акции «Вахта памяти»

В парке имени 30-летия Победы 11 апреля прошел торжественный митинг, посвященный этому событию.

Затем поисковики, общественники, ветераны Великой Отечественной войны и добровольцы возложили цветы к памятнику. В ходе акции стартовал и другой проект — «Дорогой героев». С апреля по июнь добровольцы проведут в порядок более 80 памятников погибшим воинам.

«Это одна из задач, которая стоит перед молодежью Краснодарского края. Нужно привести в порядок в преддверии большого праздника, 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, все мемориалы и обелиски, в том числе и те, которые находятся в труднодоступных местах», — сказал руководитель центра патриотического воспитания молодежи Кубани Игорь Калинин.

«Вахта памяти» проходит при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Цель акции — увековечивание памяти погибших защитников Отечества.