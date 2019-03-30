Жители Кубани выключат электричество во время международной экологической акции «Час Земли»

Акция стартует 30 марта в 20:30 по местному времени. В 2019 году она состоится в 13-й раз, ее проводят ежегодно в последнюю субботу марта.

«Час Земли» — это самая массовая экологическая акция в мире. В ней принимают участие более 2 млрд человек в 188 странах. На час выключают подсветку более чем на 18 тыс. архитектурных памятников.

Жителей Кубани призвали отключить электричество на 60 минут — с 20:30 до 21:30. В это время в Краснодаре погаснет подсветка на административных зданиях, не будет работать и декоративное освещение улицы Красной. Во дворе Молодежного центра по улице Сормовской пройдет флешмоб. Его участники со свечами в руках выстроятся в виде цифры 60.

Цель акции — привлечь внимание людей к проблемам бережного отношения к природным ресурсам. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

В этом году тема российского «Часа Земли» — «Ответь за природу!». WWF призвал каждого поделиться экологическими проблемами его региона и узнать, какие обязательства можно взять на себя.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 30-31 марта пройдет южный экологический форум.