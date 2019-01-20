Жительница Кубани отбилась от ворвавшегося в дом грабителя в маске

В Усть-Лабинском районе в полицию с сообщением о нападении обратилась местная жительница.

Женщина рассказала, что к ней в дом ворвался неизвестный в маске и, размахивая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему все деньги и ценности. Она оказала ему сопротивление и мужчина убежал без добычи.

В ходе розыска полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина. Его задержали. В доме грабителя нашли маску. Где находится пистолет — неизвестно.

Мужчину заключили под стражу, против него возбудили уголовное дело. За разбой он может получить срок — до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.