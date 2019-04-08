Жительница Саратова сообщила о возможном теракте в полиции и администрации Тихорецка

Информация о взрывных устройствах не подтвердилась, сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили, откуда был произведен звонок.

В дежурную часть ОМВД по Тихорецкому району поступило сообщение о готовящемся акте терроризма в зданиях районной полиции и администрации Тихорецка. На место прибыли сотрудники экстренных служб и проверили информацию. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили, что звонок поступил от неизвестной женщины из Саратова с абонентского номера, зарегистрированного в Тихорецке.

К владельцу номера пришли сотрудники правоохранительных органов. Им оказался житель Тихорецка, который рассказал, что в полицию по поводу теракта он не обращался. Это сделала его 34-летняя знакомая из Саратова, с которой он познакомился три года назад. Ранее мужчина отправлял ей фотографию своего паспорта.

Сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками УФСБ России по Саратовской области задержали звонившую по месту жительства в Саратове. В ее доме был найден телефон, с которого осуществлялся вызов. В отделе полиции женщина призналась, что сделала звонок из хулиганских побуждений.

Задержанная помещена под подписку о невыезде, в отношении нее возбуждено уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма. Ей грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.