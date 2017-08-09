style=»width: 100%;»> Животноводам Кубани увеличили ставки по субсидиям

Нововведение распространяется на некоторые отрасли животноводства.

Как сообщают в Минсельхоз края, ставки по субсидиям увеличены в частности на содержание племенного поголовья мясного и молочного направления. На эти цели в текущем году выделено почти 340 миллионов рублей.

«В целом, на поддержку животноводческой отрасли в Краснодарском крае в 2017 году выделен 1 млрд. 134,3 млн. руб. из федерального и краевого бюджетов», — сообщает Минсельхоз края.

Специалисты подчеркивают, что животноводство остается одним из приоритетных направлений господдержки агропромышленного комплекса региона. При этом упор делается как на крупные предприятия, так и на малые формы хозяйствования.

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