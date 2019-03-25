Журналист Дмитрий Киселев выступил в поддержку футболистов Мамаева и Кокорина

Телеведущий в эфире программы «Вести недели» высказался в защиту полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые находятся в СИЗО.

Таким образом журналист отреагировал на выступление президента Владимира Путина на коллегии генеральной прокуратуры 19 марта, где он заявил, что помещение обвиняемых под стражу должно применяться только в том случае, если выбор этой меры пресечения обусловлен тяжестью преступления.

Телеведущий отметил, что никому не позволено «ни с того ни с сего в ресторане дубасить соседа по столику стулом». По его словам, Кокорин и Мамаев заслуживают наказания за «дерзкий вызов обществу, хулиганство в особо циничной форме».

«Но! Сидят в СИЗО вот уже полгода… неужели пьяные похождения двух футболистов за один вечер столь трудно распутать? Многое есть на видео. Все свидетели и потерпевшие понятны. Никаких хитроумных схем… Неужели парней все это время нужно держать за решеткой?» — сказал Киселев.

Телеведущий отметил, что заключение в СИЗО — слишком долгая пауза в тренировках для футболистов, которая может быть губительна для карьеры и судьбы. Также он назвал арест самой жесткой мерой пресечения. По его мнению, подозреваемых можно было отправить под домашний арест, залог, личное поручительство или подписку о невыезде.

«Всегда ли и всех обязательно сажать за хулиганство? Если этих двух долларовых миллионеров гибко оштрафовать в итоге на миллионы долларов каждого — из этой суммы половину государству, половину в качестве компенсации пострадавшим. Не окажется ли это более действенной мерой воспитания и профилактики? И спортивная карьера не пострадает», — цитирует Киселева «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным 8 октября 2018 года устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

Кокорин и Мамаев будут находиться под арестом в СИЗО «Бутырка» до 8 апреля. Хавбека ФК «Краснодар» перевели из двухместной камеры в камеру на десять человек. Теперь во время прогулки он играет в футбол с однокамерниками.

Пока футболисты находятся в московском СИЗО, рыночная стоимость обоих снизилась на 1 млн евро.

Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Кокорина могут перевести под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Позже стало известно, что он получил в СИЗО ожоги.

Дело футболистов Мамаева и Кокорина 25 марта направили в суд.

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Дело Мамаева и Кокорина