К 118-летию со дня пуска первых трамвайных линий в Краснодаре откроют выставку

Экспозицию представят в административном здании КТТУ на улице Мира, 65.

Сотрудники КТТУ подготовили стенды со старыми фотографиями и кратким рассказом об истории предприятия, развитии трамвайного и троллейбусного движения. Отдельный стенд посвящен работникам предприятия.

Гостям покажут старые бланки, документы, вырезки из газет, ключи с открытия троллейбусных и трамвайных линий, образцы печатной и сувенирной продукции, выпущенной к прошедшим юбилеям, модели подвижного состава, заводские таблички и эмблемы, билеты и компостеры, элементы контактной сети и рельсового пути, машину для счета и фасовки монет, выпущенную в конце 1980-х годов.

Открытие выставки пройдет 10 декабря в 15:00. Состоится презентация видеоклипа на песню «Гимн транспорта» краснодарской группы «Мама Russia», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КТТУ.

Вход на выставку свободный. Ее можно посетить в будние дни с 8:00 до 17:00.

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