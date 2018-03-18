К 17:30 явка на выборах президента во многих районах Кубани превысила 50%

Первая половина дня показала небывалую активность кубанцев. У участков выстраивались очереди.

Голосовать идут целыми семьями. За создание праздничного настроения отвечают творческие коллективы. В геленджикском селе Прасковеевка на избирательном участке в местной библиотеке голосующих не очень много, но каждого там встречали мини-концертом.

На всех участках приготовлено угощение. Посетить буфет после сделанного выбора — это уже своеобразная традиция.

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