К 180-летию Сочи вышла почтовая открытка

Ограниченный тираж вышел 21 марта.

На карточке изображено здание сочинского Морского вокзала.

Почтовая продукция, погашенная в день ее выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

«У жителей и гостей Краснодарского края особой популярностью пользуются почтовые открытки с изображением местных достопримечательностей. Мы рады популяризировать главные курорты страны, среди которых наш любимый город Сочи», — отметила директор Краснодарского филиала Почты России Елена Бабак.

Оттиск гашения первого дня можно поставить 21 апреля до 18:00 в отделении Почты России на улице Воровского, 1/2, сообщает пресс-служба Почты России.

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